Умер Герой Советского Союза Василий Щербаков

Это наш соотечественник, уроженец Витебщины.

Во время войны в Афганистане, сумел вывезти экипаж подбитого советского вертолета, окруженного душманами. За этот подвиг Василий Щербаков удостоен звания Герой Советского Союза. Всего совершил 318 боевых вылетов. Награждён орденами Ленина, Боевого Красного Знамени и многими другими медалями. В последние годы жил в Смоленске и возглавлял благотворительный фонд «Память».

Соболезнования родным и близким выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Василий Щербаков проявил беспримерные мужество и самоотверженность во время службы в Афганистане и одним из первых воинов-интернационалистов удостоен высокого звания Героя Советского Союза.