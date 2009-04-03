Умер Герой Беларуси Виталий Кремко

СПК «Октябрь-Гродно», который он возглавлял, стал одним из самых передовых хозяйств в Беларуси - ориентиром для аграриев всей страны.

Школу передового опыта Виталия Кремко прошли многие руководители и специалисты сельского хозяйства. В списке наград - орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, медали. Он являлся заслуженным работником сельского хозяйства Беларуси. За заслуги перед Отечеством в 2001 году Виталий Кремко награжден высшей государственной наградой - Герой Беларуси.

В связи со смертью Героя Беларуси, заслуженного работника сельского хозяйства, долгие годы руководившего передовым сельхозпредприятием - СПК «Октябрь-Гродно», Виталия Ильича Кремко Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким покойного.

Судьба подарила этому человеку яркую, наполненную добрыми делами и уважением окружающих жизнь. К великой печали она прервалась. Коллеги и соратники будут помнить Виталия Ильича как принципиального, порядочного, доброжелательного, скромного, трудолюбивого и авторитетного человека. Об этом в частности говорится в некрологе подписанном премьер-министром и другими высшими должностными лицами страны.

Гражданская панихида пройдет в хозяйстве «Октябрь-Гродно», где он работал, а похороны состоятся в воскресенье на центральном городском кладбище в Гродно.

