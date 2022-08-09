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Умер бывший глава БССР Николай Слюньков

09 августа 2022 17:12
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Новости Беларуси. Умер бывший глава БССР Николай Слюньков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искренние соболезнования его родным и близким выразил Президент Беларуси.

Первый секретарь Коммунистической партии в 1980-х годах являлся главой Советской Республики. Государственный деятель начинал карьеру как обычный рабочий на тракторном заводе и уже в качестве руководителя на различных постах сделал немало для страны. Его не стало в возрасте 93 лет.

Как отметил в соболезновании Александр Лукашенко, Николай Никитович – достойный пример доблестного труда и самоотдачи. Его жизненный путь неразрывно связан с восстановлением и развитием послевоенной Беларуси.

# Некролог # общество # Николай Слюньков # Александр Лукашенко

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