Уменьшенную почти в 100 раз военную технику времен Великой Отечественной войны создает моделист из Гродно

При этом для работы моделист-самоучка использует обыкновенную бумагу. В коллекции мастера уже насчитывается около 300 моделей, большинство из которых выставляется в музеях региона.

При помощи обыкновенных ножниц, клея, бумаги и пластика моделист из Гродно Игорь Адасик уже несколько лет мастерит уникальные образцы военной техники. Кроме миниатюрного размера его работы отличаются стопроцентной точностью. Даже количество заклепок на корпусе и гаек на колесе полностью соответствует оригиналу.

Такая работа требует ювелирной точности, говорит мастер, и немало времени. К примеру, на создание грузовика размером меньше спичечного коробка Игорь потратил три года.

Игорь Адасик, моделист:

Зрабіць яе можна было фактычна за месяц. Але яна была вельмі недакладная. Амаль кожную дэтальку я перапільваў, перарабліваў, сваё дабаўляў. Пакуль не спыніўся.

Получить точную копию без изучения чертежей оригинала практически невозможно.

Иногда на подготовку уходит больше времени, чем на саму работу. А для некоторых редких образцов техники Игорь сам рисовал эскизы исключительно по старинным фотографиям.

Игорь Адасик, моделист:

Сам я раблю выключна з картону, калі я раблю з нуля. Гэта мне вельмі падабаецца.

На сегодняшний день коллекция Игоря Адасика насчитывает 300 моделей. Правда, увидеть их всех вместе не получиться. Миниатюрная военная техника разбросана по многим музеям региона. По ней наглядно изучают историю Второй мировой войны даже студенты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Пивоварчик, доктор исторических наук Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:

Ігар, перш чым што-небудзь зрабіць, вельми дакладна, крапатліва вывучае крыніцы. Каб не схлусіць у самай маленькай дэталькі. Таму яго мініяцюры вельмі і вельмі якасныя. Яны сапраўды гістарычныя, яны сапраўды адпавядаюць тым гістарычным рэаліям.

Игорь создает и миниатюрные макеты архитектурных памятников. Уже построен средневековый Гродненский замок, в разработке – чертежи других исторических комплексов. А некоторые прототипы его военных макетов существуют и сегодня.

В коллекции Игоря Адасика есть и уникальные работы. К примеру, оборонительный ДОТ начала 40-х годов из Гродненского укрепрайона он воссоздал в бумаге в масштабе 1/72.

Игорь Адасик, моделист:

Некалькі разоў сюды мы выязжалі са спецыялістамі. Дакладна вывучалі архіўныя матэрыялы: нямецкія чарцяжы, савецкія чарцяжы.

В планах моделиста воссоздать в миниатюре весь Гродненский укрепрайон, так называемую линию Молотова. А это больше десятка ДОТов. Учитывая серьезную исследовательскую работу, которую необходимо провести, Игорь Адасик рассчитывает представить проект к 70-летию Великой Победы.