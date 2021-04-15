Улучшение жилищных условий и получение медуслуг. На что минчане тратят досрочно полученный семейный капитал

Новости Беларуси. На необходимые нужды. Свыше 4 000 решений о досрочном распоряжении семейным капиталом принято в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На необходимые нужды. Свыше 4 000 решений о досрочном распоряжении семейным капиталом принято в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Большая часть заявлений (525) подана на улучшение жилищных условий, еще более сотни на получение медицинских услуг, а 14 связаны с образованием. Такая материальная выплата назначается семьям, в которых родился (был усыновлен или удочерен) третий и последующий ребенок, при условии, что старший из трех не достиг совершеннолетия. С начала 2021 года размер поддержки составляет около 24 тысяч рублей.
Напомним, программу «Семейного капитала» продлили в 2020 году еще на 5 лет. Теперь появилась возможность расширить досрочное использование средств.