Прямой эфир

Улучшение жилищных условий и получение медуслуг. На что минчане тратят досрочно полученный семейный капитал

15 апреля 2021 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На необходимые нужды. Свыше 4 000 решений о досрочном распоряжении семейным капиталом принято в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улучшение жилищных условий и получение медуслуг. На что минчане тратят досрочно полученный семейный капитал-1

Большая часть заявлений (525) подана на улучшение жилищных условий, еще более сотни на получение медицинских услуг, а 14 связаны с образованием. Такая материальная выплата назначается семьям, в которых родился (был усыновлен или удочерен) третий и последующий ребенок, при условии, что старший из трех не достиг совершеннолетия. С начала 2021 года размер поддержки составляет около 24 тысяч рублей.

Улучшение жилищных условий и получение медуслуг. На что минчане тратят досрочно полученный семейный капитал-4

Напомним, программу «Семейного капитала» продлили в 2020 году еще на 5 лет. Теперь появилась возможность расширить досрочное использование средств.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества
15 апреля 2021 19:17

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества

Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей
15 апреля 2021 19:13

Как правильно потушить пожар и оказать первую помощь? В Борисовском районе выбрали лучших юных спасателей

«Необходимо прекратить разговор». Что делать, если вам позвонили кибермошенники
15 апреля 2021 19:10

«Необходимо прекратить разговор». Что делать, если вам позвонили кибермошенники