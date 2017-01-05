Ультраполярное вторжение: как белорусы встретили январские морозы

Новости Беларуси. Белорусы ощутили на себе дыхание Арктики. В страну пришли январские морозы. В Минске столбик термометра опустился до минус 17. Синоптики не утешают. Градус за окном будет только понижаться. На завтра объявлено штормовое предупреждение. Осложнилась ситуация на дорогах. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Еще накануне – ноль. А сегодня – вот такая картина. Пронизывающий ветер, сугробы снега и ледяной холод.

В такой мороз и просто горячий чай – уже мечта. В Могилеве его предлагал Красный Крест. Волонтеры организовали два передвижных пункта обогрева. Здесь и печенье можно съесть, и давление измерить, и совет от врача получить.

Андрей Никитин, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества красного креста:

Мы уже отвыкли и от сильных морозов, и от жары. В экстремальной ситуации, считаем, мы должны быть там, где нужны.

В Витебске на морозе заглох автобус с детьми. Машину реанимировали сотрудники ДПС. Ни один ребенок не пострадал. А у Анны из Гродно ситуация могла быть более трагичной. Машина девушки не выдержала минуса. Помог по-настоящему теплый поступок.

Анна Путенко, житель Гродно:

В нужный момент рядом оказались ребята. Очень здорово помогли. Я не знаю, чтоб я делала, если б ребята не попались на пути моем. Спасибо им!

Ну, а в Минске, в самом центре 5 января не работали светофоры. Их заменяли регулировщики. ГАИ в стране сейчас работает в усиленном режиме. Ночью сотрудники ДПС будут патрулировать Минск, помогая водителям, которых стихия застигла врасплох.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

При усилении морозов будет оказана дополнительная помощь. Где-то обогревать чаем, где-то оказывать помощь звонком мобильного телефона, если разрядился свой мобильный телефон, либо «прикуривать» транспортное средство. Патрулей будет достаточно, будет курироваться кольцевая дорога.

Такая погода – один шаг от переохлаждения. Медики предупреждают: без варежек и шапки на улицу лучше не выходить. И уж точно – беречь уши, нос и пальцы рук. Пока в больницах жертв холода нет. Но, как говорится, еще не вечер.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

В такие морозы, которые прогнозируются, лучше валенки надевать. Есть категория пациентов, которая не должна выходить из дома. Это люди, которые больны сахарным диабетом.

То, что происходит сегодня, синоптики называют ультраполярным вторжением. Термин, похожий на название голливудского фильма об инопланетянах, для Беларуси редок. Циклон пришел к нам из самой холодной точки Земли. Морознее его в мире нет. Он заденет и юг Европы. Правда, в большом минусе есть немаленький плюс.

Богдана Козерук, начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского гидрометеоцентра:

В первые дни поступления холодных воздушных масс обычно наблюдается снижение уровня загрязнения воздуха. Если не будет пробок на дорогах, а это вполне возможно, я надеюсь, что на Рождество мы будет дышать чистым воздухом.

Морозы принесли радость и детям. В Витебске, например, залили каток. Главная площадь северного города скоро станет местом – одним из тысяч в стране – для зимнего веселья.

Дмитрий Боярович:

Вот такие движения в ближайшие дни станут неотменным атрибутом поведения тех белорусов, которые находятся на улице. Причем, морозы, по прогнозам синоптиков, как джек-пот в лотереях, будут только расти. Уже завтра столбик термометра опустится до минус 27 градусов ночью.