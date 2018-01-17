Ультрафиолет и аркадия: какие оттенки в моде в 2018 году

Новости Беларуси. О модных тенденциях сезона-2018 рассказали в программе «Большой завтрак».

Анастасия Карасёва, редактор модного журнала:

Сегодня я расскажу, на какие цвета и цветовые сочетания стоит обратить внимание в следующем сезоне. Каждый год Институт цвета Pantone проводит исследование, в ходе которого называет палитру актуальных оттенков сезона. Обычно, это 10 самых модных цветов. В этом сезоне было названо целых 16, включая 12 модных оттенков и 4 базовых. Если говорить про самый модный цвет этого сезона, то это – безусловно, ультрафиолет.



Несмотря на то, что это – очень активный цвет, он подойдёт одинаково хорошо и брюнеткам, и блондинкам. Также его можно хорошо сочетать с другими модными цветами этого сезона. Например, с жёлтым или зелёным. Вообще, вся палитра Pantone хороша тем, что все модные оттенки превосходно сочетаются друг с другом и дополняют друг друга.

В следующем сезоне красный также остаётся на пике моды.



Сейчас стоит обратить внимание на оттенки оранжево-красные, скорее, на томатные.

Можно смело сочетать ключевой цвет этого года – ультрафиолет – с красным.

Например, с красными аксессуарами.



Вот этот цвет Институт цвета Pantone обозначил, как аркадия.



Это – интересный новый взгляд на привычный зелёный цвет, каким мы привыкли его видеть. Вот, дизайнеры предлагают обратить внимание на такой оттенок зелёного с синим подтоном.

Розовый не сдаёт позиций и в этом сезоне.

И что хорошо, в моде абсолютно все оттенки розового, и Вы можете легко комбинировать их между собой.

Например, выбрать брюки с вкраплением розового рисунка и сочетать с такой вот блузой нежно-розового цвета.

Ключевое правило, чтобы всегда оставаться модным – это иметь базовый гардероб.

И, в зависимости от сезона, приобретать какие-то яркие цвета. Я отдаю предпочтение песочному цвету, бежевому.

Он входит в четвёрку основных модных базовых цветов по версии Pantone.