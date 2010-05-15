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Улицы Кижеватова, Волгоградская, Скорины и Купревича в Минске будут ремонтировать до конца года, как минимум

15 мая 2010 13:05
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В Минске в 2010 году отремонтируют 31 улицу. Менее длительным будет ремонт улиц Якубовского, Чернышевского и Цеткин.
# общество # Улицы Минска

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