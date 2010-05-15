Улицы Кижеватова, Волгоградская, Скорины и Купревича в Минске будут ремонтировать до конца года, как минимум

Ошибки бывают разные. Но та, которую можно было обнаружить, при въезде в Беларусь по московской трассе, – особенная. Информационный щит с названием нашей страны в английском варианте был написан с ошибкой.
К слову, лицом к лицу с испанской школой парикмахерского искусства белорусы не встречались ни разу.
После встречи с сенаторами Нгуен Минь Чиет посетил знаковые места белорусской столицы — «Минск-Арену», Площадь Победы, музей Великой Отечественной войны.
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