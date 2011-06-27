Улицу Масюковщина в Минске закрыли для автомобилистов

Предложение минчан сделать участок от улицы Колесникова до разворотного кольца по улице Лынькова пешеходным столичные проектировщики приняли.

Уже сегодня в целях безопасности проезжающие иномарки вынуждены были нажимать на тормоз перед знаком «кирпич». К слову, запрет транзитного движения будет действовать до 2015 года. За это время столичным автомобилистам предложат новые и удобные объездные маршруты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Лаханский, инженер по организации дорожного движения ОГАИ УВД Администрации Фрунзенского района Минска:

Есть объезд по улицам Колесникова, Лынькова, Глебки, Матусевича. Сейчас открывается новая улица, которая станет альтернативой объезду по улице Масюковщина. Там будет три полосы для движения в одном направлении.