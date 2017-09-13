Улицу Комсомольскую и Революционную в октябре закроют на реконструкцию

Участок от Интернациональной до Немиги и улицу Революционную будут приводить в порядок поэтапно. На всё про всё около года. После обновления дороги сюда смогут заезжать только машины экстренных и коммунальных служб, а также личные авто жителей квартала. Всем остальным придётся ставить свои машины на ближайших стоянках и паркингах.