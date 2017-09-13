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Улицу Комсомольскую и Революционную в октябре закроют на реконструкцию

13 сентября 2017 20:30
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Новости Беларуси. Старый асфальт здесь заменят новенькой тротуарной плиткой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улицу Комсомольскую и Революционную в октябре закроют на реконструкцию-1

Участок от Интернациональной до Немиги и улицу Революционную будут приводить в порядок поэтапно. На всё про всё около года. После обновления дороги сюда смогут заезжать только машины экстренных и коммунальных служб, а также личные авто жителей квартала. Всем остальным придётся ставить свои машины на ближайших стоянках и паркингах.

Улицу Комсомольскую и Революционную в октябре закроют на реконструкцию-3

# общество # Улицы Минска # Фотофакт

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