Улицу Брилевскую в Минске закроют на ремонт. Как изменятся маршруты общественного транспорта?

Новости Беларуси. Улицу Брилевскую с 1 мая ее закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь об участке от Кижеватова до проспекта Жукова. Движение перекроют, чтобы связать новой дорогой две другие улицы – Казинца и Вирской. Предварительно работы продлятся до августа. Поэтому в ближайшие три месяца изменятся маршруты общественного транспорта.

Так, уже скорректировано движение автобусов № 45, 53, 82С и 107, а также пригородных автобусов Слуцкого направления. Вот полный список.