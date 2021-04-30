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Улицу Брилевскую в Минске закроют на ремонт. Как изменятся маршруты общественного транспорта?

30 апреля 2021 20:04
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Новости Беларуси. Улицу Брилевскую с 1 мая ее закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улицу Брилевскую в Минске закроют на ремонт. Как изменятся маршруты общественного транспорта?-1

Речь об участке от Кижеватова до проспекта Жукова. Движение перекроют, чтобы связать новой дорогой две другие улицы – Казинца и Вирской.

Предварительно работы продлятся до августа. Поэтому в ближайшие три месяца изменятся маршруты общественного транспорта.

Улицу Брилевскую в Минске закроют на ремонт. Как изменятся маршруты общественного транспорта?-4

Так, уже скорректировано движение автобусов № 45, 53, 82С и 107, а также пригородных автобусов Слуцкого направления. Вот полный список.

Улицу Брилевскую в Минске закроют на ремонт. Как изменятся маршруты общественного транспорта?-7

Обо всех изменениях можно узнать на сайте Столичного транспорта и связи.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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