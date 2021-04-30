Улицу Брилевскую в Минске закроют на ремонт. Как изменятся маршруты общественного транспорта?

Новости Беларуси. Улицу Брилевскую с 1 мая ее закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Улицу Брилевскую с 1 мая ее закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь об участке от Кижеватова до проспекта Жукова. Движение перекроют, чтобы связать новой дорогой две другие улицы – Казинца и Вирской.
Предварительно работы продлятся до августа. Поэтому в ближайшие три месяца изменятся маршруты общественного транспорта.
Так, уже скорректировано движение автобусов № 45, 53, 82С и 107, а также пригородных автобусов Слуцкого направления. Вот полный список.
Обо всех изменениях можно узнать на сайте Столичного транспорта и связи.