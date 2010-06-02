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Уличные фонари Минска обновят: город направит на капитальный ремонт два миллиарда рублей

02 июня 2010 11:41
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Новыми огнями в каждом районе столицы заиграют по десять улиц. Еще полмиллиарда пойдет на установку новых опор освещения по заявкам горожан.

В дополнительных фонарях особенно нуждаются районы с полувековой историей. К слову, улицы столицы освещают по всем законам энергоэффективности – в Минске не осталось ламп накаливания, и в год экономия — около двух миллиардов рублей. Архитектурную подсветку белорусской столицы высоко оценивают зарубежные гости. Перенять опыт у наших осветителей планируют коллеги из Туркменистана.

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:
– Им понравился подход к устройству архитектурного освещения фасадов зданий. Я участвовал в поездке в Ашхабад, и было предложено обсудить возможное сотрудничество с правительством Туркменистана по устройству на некоторых зданиях в Ашхабаде.

# общество

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