Уличного освещения в Витебске теперь не будет с часа ночи до пяти утра

Фонари на всех улицах, в том числе и магистральных, отключают по инициативе горисполкома.

Такой энергосберегающий режим позволит экономить городу до миллиарда рублей в год. Однако, «темные часы» уже добавили многим горожанам – проблем, а медикам и милиции - работы.

Областной центр с населением 350 тысяч - по ночам без света по инициативе горисполкома. Мотивация – экономия электроэнергии. По предварительным подсчетам – минус 4 часа освещения по будням за год сэкономят в городском бюджете до миллиарда рублей.

За последствия прогулок в темные часы особенно переживают люди в белых халатах. Четверть пациентов в травомпункт поступает ночью. С медиками солидарна и милиция. Отсутствие ночного освещения – угроза безопасности горожан. Ведь в темноте правонарушители не дремлют.

Похоже, витебчанам впору массово закупаться карманными фонариками и самим заботиться о своей безопасности. А черные и белые стороны такой экономии «осветит» время.

