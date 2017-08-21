Улично-дорожная сеть, новые дома и реконструкция старых: как изменится территория в районе Партизанского проспекта и станции «Минск-Восточный»

На площади в 100 гектаров планируют развить улично-дорожную сеть, построить новые дома и изменить облик старых. К примеру, три жилых здания возле станции метро «Пролетарская» перепрофилируют под общественные функции.

Новости Беларуси. Новая жизнь старого квартала. Разработан план реконструкции территории в районе Партизанского проспекта и железнодорожной станции «Минск-Восточный», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Чернушевич, архитектор УП «Минскградо»:

Чтобы увеличить градостроительную ценность, значимость данной территории, предлагается также реконструкция четырехэтажных жилых домов путем надстройки на них этажа. Это позволит увеличить и площадь жилья, как-то повлияет на реконструкцию. Фасады обновятся, будет более комфортный, представительный вид данной территории.

План развития кварталов поможет улучшить уровень комфортности жилья и экологии. Новое строительство составит 170 тысяч квадратных метров. Население квартала в перспективе увеличиться до 14 тысяч человек.