Украл ювелирные изделия и скрылся. Преступник, ограбивший магазин в Минске, дал признательные показания

Пистолет, накладные бороды и очки. Все это изъяли при проведении обыска у подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Минске. Мужчина готовился к преступлению несколько месяцев. Он приходил в торговый объект, изучал расположение камер видеонаблюдения, а также пути отхода. Подробностями расследования уголовного дела 24 августа поделились правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители раскрыли подробности ограбления ювелирного магазина в Минске

Преступление в ювелирном магазине на проспекте Независимости в Минске произошло 21 августа. Мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл ювелирные изделия и скрылся. Преступник находился в магазине менее минуты. После срабатывания «тревожной кнопки» информация о произошедшем и описание подозреваемого были незамедлительно переданы всем нарядам.