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Украл ювелирные изделия и скрылся. Преступник, ограбивший магазин в Минске, дал признательные показания

24 августа 2026 14:19
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Пистолет, накладные бороды и очки. Все это изъяли при проведении обыска у подозреваемого в нападении на ювелирный магазин в Минске. Мужчина готовился к преступлению несколько месяцев. Он приходил в торговый объект, изучал расположение камер видеонаблюдения, а также пути отхода. Подробностями расследования уголовного дела 24 августа поделились правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители раскрыли подробности ограбления ювелирного магазина в Минске

Преступление в ювелирном магазине на проспекте Независимости в Минске произошло 21 августа. Мужчина в медицинской маске, угрожая предметом, похожим на пистолет, украл ювелирные изделия и скрылся. Преступник находился в магазине менее минуты. После срабатывания «тревожной кнопки» информация о произошедшем и описание подозреваемого были незамедлительно переданы всем нарядам.

Украл ювелирные изделия и скрылся. Преступник, ограбивший магазин в Минске, дал признательные показания-2

Мирослава Хлыщенко-Хазановская, начальник Первомайского районного отдела Минска Следственного комитета Беларуси:
Ввиду совершения дерзкого и резонансного для Республики Беларусь преступления, создана следственная группа следователей, в состав которой входили 12 следователей Первомайского следственного отдела и представители следователей Следственного управления, управления Следственного комитета по городу Минску.

Как уточнили в Следственном комитете, фигурант признал вину. Похищенные ювелирные изделия планировал сбыть за пределами страны. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. 

# Следственный комитет Беларуси # Мирослава Хлыщенко-Хазановская

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