Украинским школьникам и студентам позволят выбирать, на каком языке учиться

Конкретный механизм реализации языковых прав граждан в образовании пока в процессе разработки, заявил министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник.

«Мы уже сейчас создаем рабочую группу, которая должна рассмотреть наиболее болезненные вопросы образования, в том числе и по языку. Главный принцип, который будет заложен — родители учеников в школе и студенты в вузах должны иметь право сами выбирать, на каком языке учиться. Они должны давать заявки, и они должны удовлетворяться», — сказал министр в интервью газете «Сегодня».

По его словам, в апреле планируется собрать в министерстве «всех 500 директоров киевских школ и спросить у них, как они будут выполнять законодательство Украины в отношении требований родителей самим выбирать язык обучения детей». «Что касается вузов, то так как они получат больше автономии, следовательно, они смогут более гибко определять и язык обучения», — добавил министр.

В этом году все школьники Украины будут сдавать тесты на языке обучения, чтобы «не ставить десятки тысяч людей в заведомо не конкурентоспособные условия».

Согласно Конституции, единственным государственным языком на Украине является украинский. До прихода к власти Виктор Янукович обещал, что в случае избрания президентом, сделает все для того, чтобы русский язык обрел статус второго государственного. Однако после победы, в начале марта 2010 года, он заявил, что украинский язык останется единственным государственным, отмечает NEWSru.com.

Между тем на территориях компактного проживания русскоязычных граждан, прежде всего, на востоке и юге Украины, несколько областных советов ранее высказывали желание сделать русский язык официальным.

Ранее сообщалось, что возглавляемая Януковичем Партия регионов подготовила проект закона о придании русскому языку официального статуса на региональном уровне. Однако, по словам Януковича, для этого требуется внести изменения в Конституцию, что невозможно в настоящих условиях, когда сторонники президента, по их словам, не имеют конституционного большинства в парламенте.