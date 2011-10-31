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Украинские журналисты отправляются в пресс-тур по Беларуси

31 октября 2011 06:26
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В течение трех дней представители столичных агентств, газет, а также съемочные группы телеканалов и региональных изданий Украины будут знакомиться с достопримечательностями Минска и области.Гости посетят ряд крупных промышленных предприятий, научных организаций и медицинских учреждений. Во время обзорной экскурсии по белорусской столице украинские журналисты побывают в Национальной библиотеке, культурно-спортивном комплексе Минск-Арена и торговом центре «Столица»,, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
# общество # Белоруссия

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