Украинские журналисты отправляются в пресс-тур по Беларуси

В течение трех дней представители столичных агентств, газет, а также съемочные группы телеканалов и региональных изданий Украины будут знакомиться с достопримечательностями Минска и области.Гости посетят ряд крупных промышленных предприятий, научных организаций и медицинских учреждений. Во время обзорной экскурсии по белорусской столице украинские журналисты побывают в Национальной библиотеке, культурно-спортивном комплексе Минск-Арена и торговом центре «Столица»,, сообщили в программе «Новости
24 часа» на СТВ.