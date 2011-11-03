Украинские журналисты о Беларуси: Наши сёла деградируют, а здешние возрождаются. У нас очень много нераспаханных земель, у вас такого нет

В столичном регионе они ознакомились с развитием агропромышленного комплекса страны на примере агрокомбината «Снов», побывали в Несвижской ратуше и бывшей резиденции князей Радзивиллов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Украинские журналисты поделились своими впечатлениями.
Валерий Казнин, международный обозреватель (Украина):
Наши сёла деградируют, а здешние возрождаются. Наши селяне бегут в города, а к вам сюда можно приезжать жить. Это уже не первая делегация, ребята из которой потом говорят, что сами бы переехали сюда и здесь бы жили.
Ирина Ковальчук, корреспондент (Украина):
У нас очень много нераспаханных земель, у вас такого нет. В лучшем случае что у вас не распахано — это болота, которые ещё не успели осушить. Я понимаю, что это ближайшая перспектива, когда эти территории будут использованы для выращивания какой-то продукции. К сожалению, у нас огромные площади «гуляют», превращаются в луга.