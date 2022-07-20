Украинские волонтёры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям
В Запорожье 20 июля встречали дорогих гостей. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь от белорусского объединения «Белая Русь» и фонда имени Алексея Талая «Мы одна семья» в поселок Веселое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И противоположная сторона благотворительности, когда добрые дела происходят исключительно по национальному признаку. Украинские «волонтеры» раздавали еду для своих граждан в Польше. При этом местной жительнице в бесплатном обеде было отказано. На защиту пожилой нуждающейся полячки встал ее муж. На кадрах видно, что он возмущен подобным отношением. Добровольцы остались непреклонны в своей абсурдной адресной помощи.
– Скажите, вы этой женщине отказали в тарелке супа?
– Да.
– Если я попрошу у вас поесть, если я голодный, вы мне тоже откажете?
– Нет, вы не получите.
– Почему?
– Потому что деньги направлены для помощи определенной категории людей.
– Вы из Украины?
– Да.
– Значит, это еда для тех, кто из Украины?
– Да.
– Значит, вы можете есть, а мы, поляки, нет?
– Нет, мы землю должны есть.
– Если я скажу, что голоден, что я поляк, вы не дадите мне поесть?
– Не дам.
Вердикт: голодный поляк сытому украинцу не товарищ. Даже если еда куплена за деньги польских налогоплательщиков.
«Спасибо вам, братья-белорусы». Как «Белая Русь» и фонд Талая поддерживают нуждающихся в Украине? Подробности здесь.