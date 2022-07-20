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Украинские волонтёры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям

20 июля 2022 11:57
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В Запорожье 20 июля встречали дорогих гостей. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь от белорусского объединения «Белая Русь» и фонда имени Алексея Талая «Мы одна семья» в поселок Веселое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украинские волонтёры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям -1

И противоположная сторона благотворительности, когда добрые дела происходят исключительно по национальному признаку. Украинские «волонтеры» раздавали еду для своих граждан в Польше. При этом местной жительнице в бесплатном обеде было отказано. На защиту пожилой нуждающейся полячки встал ее муж. На кадрах видно, что он возмущен подобным отношением. Добровольцы остались непреклонны в своей абсурдной адресной помощи.  

Украинские волонтёры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям -4

Скажите, вы этой женщине отказали в тарелке супа?  
– Да.  
– Если я попрошу у вас поесть, если я голодный, вы мне тоже откажете?  
– Нет, вы не получите.  
– Почему?  

Украинские волонтёры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям -7

– Потому что деньги направлены для помощи определенной категории людей.  
– Вы из Украины?  
– Да.  
Значит, это еда для тех, кто из Украины?  
– Да.  
– Значит, вы можете есть, а мы, поляки, нет?  
– Нет, мы землю должны есть.  
– Если я скажу, что голоден, что я поляк, вы не дадите мне поесть?  

Украинские волонтёры кормили своих граждан в Польше, отказывая местным жителям -10

  

– Не дам.  

Вердикт: голодный поляк сытому украинцу не товарищ. Даже если еда куплена за деньги польских налогоплательщиков.  

«Спасибо вам, братья-белорусы». Как «Белая Русь» и фонд Талая поддерживают нуждающихся в Украине? Подробности здесь.  

# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

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