Украинец собрал собственный лимузин из 4 холодильников и старого Mercedes

В районе Горловка 38-летний Виталий Адаричев превратил старенький Mercedes-116 серого цвета белоснежный лимузин с надписью Limousine.Для этого он распилили пополам Mercedes и начал собирать по окрестностям никому не нужные холодильники «Донбасс», которые открываются при помощи длинной ручки и отличаются прочным корпусом. В итоге машина удлинилась на 120 сантиметров – на это ушло 4 холодильника. Теперь лимузин в длину занимает 6,20 метра. Максимальная скорость, которую может развивать лимузин – 120 км/ч, расход топлива – 20 литров 92-го бензина на 100 км, сообщает news.ru com со ссылкой на «Комсомольскую правду».