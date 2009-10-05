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Украинец сделал лимузин из холодильников

05 октября 2009 07:15
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38-летний житель Горловки Виталий Адаричев собрал лимузин из своего старого Mercedes и четырех холодильников Донбасс.

«Когда-то это был простой старенький Mercedes-116 серенького цвета, но мне захотелось выехать на лимузине. Думаю, а чем я хуже остальных? Надо попробовать! Правда, я никогда сварщиком не работал и болгарку в руках не держал», – рассказал донбасский конструктор-самоучка.

Для создания лимузина ему пришлось распилить свою машину пополам. Затем Виталий удлинил автомобиль почти на 120 сантиметров при помощи найденных в окрестностях ничейных четырех холодильников Донбасс. «Сейчас уже такие (холодильники) не делают. А там сталь - 1,2 мм, как раз как у старого Mercedes», - пояснил он.

Кроме того, тщательной переделке подвергся двигатель, которому теперь нужно было приводить в движение двухтонную махину. Особенности украинских дорог также пришлось учесть, усилив немецкие амортизаторы пружинами от Запорожца. В итоге получился спортивно-внедорожный лимузин, способный развивать большую скорость и с легкостью преодолевать неровности дорог, - пишет Корреспондент.Net.

# общество

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