Украинцы зарабатывают на продаже ягод, которые легально собирают в белорусских лесах

Новости Украины. На белорусско-украинской границе открылся сезон охоты на грибы и ягоды. Десятилетиями жители соседних республик, не обращая внимание на разделительную полосу, с удовольствием лакомились соседскими дикоросами. Правда после обретения независимости сам факт пересечения белорусской государственной границы уже вроде как и правонарушение.

Три года назад в нестандартную ситуация вмешался Александр Лукашенко. С тех пор для жителей 10 украинских поселков такие походы за ягодами легализовали, а сам процесс пересечения границы упростили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Украинское село Дроздынь. Буквально за местными огородами начинаются белорусские просторы. Но вот какой ребус: чтобы нам, белорусам, попасть сюда, приходится заезжать с украинского тыла, от границы по объездной почти 200 километров, местным же с 5 сентября, чтобы оказаться в нашей республике, напрямки пройти всего ничего.

О легальной дырке в пограничном заборе мы расскажем чуть позже, а пока съемочная группа программы «Неделя» на СТВ, так сказать, заглянула за кордон, чтобы знать, чем богаты и чему рады украинские люди на болоте.

Украинец:

Здравствуйте! О, наши люди! Привет Лукашенко от нашего народа, от нашего села Дроздынь. Если бы не Беларусь, мы бы пропали совсем.

Пенсионер Федор приехал на своем тракторе к родне. Нужно помочь поскорее выкопать картошку. Ведь уже завтра в их заготовительном графике начинается «белорусский сезон».

Украинка:

Нам нужно жить за эту клюкву.

Федор больше 40 лет проработал в колхозе. Стаж большой, потому и пенсия по украинским мерам достойная, в пресечете на белорусские - миллион.

Украинец:

А нам далеко до Беларуси.

Многие местные подаются на заработки. Трудоустроиться в селе практически невозможно. Колхоз давно развалился, пристроиться можно разве что в ФАП или школу. Кстати, в этом году в первый класс в Дроздыне пошли 100 учеников. При том, что всего проживает в деревне около 2500 тысяч жителей. Иметь одного ребенка в здешних семьях просто неприлично.

Бабу Просю и все ее бесчисленное семейство мы застали за работой. Только что вернулись с поля. Арбузы уродили, а вот картошка, жалуются, с горох.

Украинка:

Мы хотим как и раньше, чтобы был союз с Россией и Беларусью. А что, наш голос что-то значит? Хотим дружить с Беларусью.

Белорусские народные тропы здесь, в самом настоящем Полесье, зарастают. Когда-то здесь был военный полигон. Теперь природа предоставлена сама себе.

Ольманский лесоболотный комплекс занимает 95 тысяч гектаров. Небывалым да без проводника добраться сюда проблематично. За лесными сокровищами в глушь приходят только жители буквально двух-трех близлежащих белорусских деревень.

С шести утра на пешеходном пункте пропуска через белорусско-украинскую границу очередь. Этакий мандраж в толпе чувствуется. Каждый переживает: а вдруг что-то пойдет не так и его развернут домой. Вот мужчина пытался провести комбайн для сбора ягод.

Запретный груз попросили оставить дома и только в таком случае для гостя включат зеленый свет. Кстати, есть здесь и часы посещения — вход в Беларусь с 6 утра, а вот выйти нужно до 11 вечера. Из личных наблюдений: за пару часов границу перешли только здесь около 400 украинцев. Рекордный пешеходопоток был в прошлом году — за день 1200 человек.

Еще несколько лет назад украинцы в белорусские леса пробирались, незаконно пересекая границу. То нарушители целыми кланами уходили в глухие болотные топи и разбивали там лагеря, чтобы собирать без отрыва от процесса драгоценную ягоду, то жители украинских окраин при первых заморозках, когда следы не так заметны, возвращались к тайникам с клюквой. Пограничники постоянно вынуждены были отлавливать нарушителей и депортировать. В 2011 году абсурдным и бесконечным пряткам-догонялкам пришел конец.

Михаил Бут-Гусаим, помощник начальника Пинского пограничного отряда по работе со СМИ:

В 2011 на уровне правительств Украины и Беларуси было принято решение, чтобы пропускать граждан с целью сбора только дикоросов. Такая возможность появилась только у жителей 10 приграничных деревень Украины.

Проблемный вопрос не первый год под контролем президента Беларуси. В 2011 Александр Лукашенко разрешил гражданам Украины, живущим возле Мерлинского полигона, собирать грибы и ягоды на белорусской территории. Для этого госпогранкомитет организовал несколько временных пунктов пропуска. И совсем недавно президент Беларуси обсуждал ситуацию на белорусско-украинской границе с госсекретарем Совбеза Александром Межуевым.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С нашей стороны надо действовать так белорусским пограничникам, чтобы никаких обоснованных претензий со стороны Украины к нам не было. Мы пообещали им еще в те времена (до выборов президентских). Мы очень порядочно себя вели и ведем.

Украинец:

Я считаю, что ваш президент отличный. Хозяин, держит страну. И люди работают. Я встречаюсь с вашими людьми. Они и пенсию вовремя получают.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Ольманские болота называют легкими Европы, а вот для украинцев они еще и золотые жилы! Сегодня начался белорусский клюквенный сезон, и чтобы добраться до тех, кто собирает ягоды, придется немножечко рискнуть и пройти по топи. Мы вооружились палкой и пытаемся добраться.

А вот и наш вчерашний знакомый Михаил вместе с 13-летним сыном с утра в клюквенной засаде. Вместо школы.

Вот такая школа... жизни. Вместо уроков Дима вынужден заниматься ручным трудом. Мальчику очень хочется помочь отцу, а еще заработать на тетрадки. Впрочем, школьник говорит, что сегодня его одноклассники и учителя тоже здесь.

А вот 72-летняя Ева ради нас даже решила сделать перерыв, ссыпав седьмое ведерко клюквы в мешок.

Женщина дефилирует по болотным кочкам в лаптях.

Украинка:

Маленькая пенсия. Вот за детей немного добавили. 9 детей. А внуков 38. Даю пятерку, а он: баба, а что за 5 возьмешь, дай 10. А где взять?

О том, сколько зарабатывают на белорусских ягодах, украинцы распространяться не любят. Но некоторые поговаривают, что несколько тысяч долларов выручить за сезон можно.