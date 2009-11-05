Украинцы предпочитают видеть на посту президента мужчину

Согласно результатам опроса, проведенного Всеукраинской социологической службой, большинство граждан Украины (73,2%) предпочитают видеть на посту главы государства мужчину.

В то же время около 23% респондентов отдают предпочтение президенту-женщине. В случае проведения в Украине президентских выборов в ближайшее время, симпатии опрошенных распределились бы следующим образом: 27,8% выразили готовность отдать свой голос за лидера Партии регионов Виктора Януковича, 21,7% намерены проголосовать за премьер-министра Юлию Тимошенко, за лидера «Фронта перемен» Арсения Яценюка — 9,8%. Замыкают пятерку председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин (5,8%) и нынешний президент Виктор Ющенко (4,8%).

Электоральные симпатии относительно претендентов на второй тур были распределены следующим образом. В случае выхода во второй тур Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, 37,6% респондентов намерены отдать свой голос за лидера «регионалов», 35,4% — за премьера.

Если во втором туре будут участвовать Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, то они могу претендовать на 31,4% и 27,2% голосов избирателей соответственно. При условии выхода во второй тур Виктора Януковича и Арсения Яценюка, эти кандидаты могут рассчитывать на поддержку 36,6% и 30,4% избирателей.

Результаты опроса свидетельствуют также, что большинство респондентов уже определились с выбором кандидата в будущие президенты: 49% — однозначно и 39% — скорее да.

Очередные президентские выборы в Украине намечены на 17 января 2010 года, информирует БЕЛТА.