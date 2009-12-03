Украинцев собираются сажать на 2 года за продажу пива несовершеннолетним

В Украине хотят ввести уголовную ответственность за продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

За принятие в первом чтении соответствующего законопроекта проголосовали 316 депутатов Верховной рады (ВР) при 226 необходимых.

Согласно законопроекту, продажа или бесплатная передача работником предприятия торговли или общественного питания алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива лицу, не достигшему 18 лет, карается штрафом в размере от 85 тысяч гривен до 170 тысяч гривен и исправительными работами сроком от 3 до 6 месяцев.

За те же действия, совершенные работником предприятия торговли или общественного питания повторно, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 1 до 2 лет.

Также Верховная Рада намерена дополнить Уголовный кодекс статьей 3241 «Реализация алкогольных напитков несовершеннолетним», сообщает «Росбалт».