Украина отменяет пошлины на белорусские автобусы и грузовики. 8 декабря стало известно решение Межведомственной комиссией по международной торговле в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нее обратились дилеры белорусских машиностроительных предприятий. Дело в том, что с средины апреля на импорт наших автобусов, грузовиков и спецтехники была введена спецпошлина в 35 %. Теперь ее отменили.