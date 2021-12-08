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Украина отменяет пошлины на белорусские автобусы и грузовики

08 декабря 2021 12:51
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Украина отменяет пошлины на белорусские автобусы и грузовики. 8 декабря стало известно решение Межведомственной комиссией по международной торговле в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украина отменяет пошлины на белорусские автобусы и грузовики-1

В нее обратились дилеры белорусских машиностроительных предприятий. Дело в том, что с средины апреля на импорт наших автобусов, грузовиков и спецтехники была введена спецпошлина в 35 %. Теперь ее отменили.  

# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

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