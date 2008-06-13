Указом Президента материально стимулируются сложнейшие операции

В Беларуси расширен перечень медицинских операций, выполнение которых подлежит более высокому материальному стимулированию. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства.

В прошлом году в Беларуси проведено более 7,5 тысяч высокотехнологичных медицинских вмешательств и около 8 тысяч сложных операции. Соответствующее повышение тарифных окладов получили почти 3,5 тысячи врачей. Это обеспечило усиление заинтересованности медицинских работников в повышении квалификации и профессионализма, закрепление высококвалифицированных специалистов в организациях здравоохранения.

В настоящее время в учреждениях здравоохранения выполняются высокотехнологичные операции по трансплантации почки, костного мозга, стволовых клеток, проведены первые операции по трансплантации печени.

