Указ Президента вносит изменения в процедуру регистрации жителей страны

Походы к паспортистам упростятся для студентов, военнослужащих, детей-сирот, а также для белорусов, которые выехали на ПМЖ за границу.

Институт прописки в Беларуси отменили два с половиной года назад. Процедура регистрации за это время, можно сказать, прошла обкатку. Указ президента №296 позволит усовершенствовать систему учета граждан.

Составители документа попытались избавить эту сферу от противоречий и тупиковых ситуаций. Студентов теперь, например, будут автоматически регистрировать по месту учебы. Раньше для этого требовалось разрешение обоих родителей. Белорусы, которые выехали на ПМЖ за границу, могут приезжать обратно и получать временную регистрацию. Без нее им было сложно обращаться к белорусским докторам.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Это значительное упрощение процедур регистрации гражданина по месту жительства при определенных обстоятельствах, это действительно дебюрократизация административной процедуры регистрации граждан, это устранение пробелов законодательства и это облегчение прохождения той или иной процедуры.

Изменились правила учета военнослужащих и детей-сирот. Воспитанников приютов смогут регистрировать по адресу органов опеки. Кроме этого, указ предусматривает постепенный — в течение года — отказ от домовых книг, которые порой значительно усложняли процедуру регистрации. А вот иностранцы, которые постоянно проживают в нашей стране, окажутся под более пристальным контролем. Теперь они должны будут регистрироваться при каждом переезде с одной квартиры на другую.

Указ вступит в действие чуть более чем через три месяца. Большинство жителей страны могут и не почувствовать изменений в процедуре регистрации, потому что сфера это достаточно специфическая и каждый день с ней никто не сталкивается. Зато документ позволит избежать разного рода юридических казусов и нестыковок.