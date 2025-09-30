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Указ Президента – в Беларуси усилены меры контроля за эффективностью зарубежных командировок

30 сентября 2025 17:00
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Продвижение наших интересов за пределами Беларуси не обходится без зарубежных командировок. И каждая из них должна приносить конкретный результат. На это не раз обращал внимание глава государства, и теперь данное требование закреплено указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездки за границу работников государственных органов и организаций должны иметь максимальный экономический эффект.

Диверсификация экспорта, обеспечение импортозамещения и энергетической безопасности – приоритетные задания для командируемого, которые теперь определяет Президиум Совета Министров. Помимо того, что усилены меры контроля за эффективностью зарубежных командировок, повышается и ответственность руководителей за нарушение требований при принятии решений о командировании.

# Александр Лукашенко

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