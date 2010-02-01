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Указ Президента: в Беларуси появятся кадетские училища

01 февраля 2010 07:11
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Глава государства также утвердил Положение, в котором определены основные цели и задачи работы заведения, правила приема, особенности организации образовательного процесса и быта кадетов. Училища будут создаваться на базе существующих школ-интернатов. Поступать в них абитуриенты будут по конкурсу на основании вступительных испытаний. Во внимание станут приниматься также состояние здоровья будущего кадета, уровень его физической подготовки и психологическое состояние.
# общество # Образование

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