Указ Президента: в Беларуси появятся кадетские училища

Почему холодная и снежная зима у белорусов вызывала недоумение?

Белорусы долго не понимали – почему так холодно в крещенские морозы, а до и после поднимали удивленно брови, когда видели стремительно нарастающие вокруг сугробы. Зима она именно такая. Просто мы немного отвыкли от снега, от морозов и от всех сопутствующих последствий. Впрочем, уже снова начинаем привыкать…