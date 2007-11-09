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Ухудшение погодных условий спровоцировало рост ДТП

09 ноября 2007 14:07
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Только за минувшие сутки в республике в результате ДТП погибли 9 человек, 6 из них - пешеходы. Еще 18 получили травмы  различной степени тяжести. Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, на  увеличение числа ДТП вместе с погодными условиями повлияли и многочисленные нарушения Правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Сопутствующий фактор аварий -эксплуатация автомобилей с летними шинами.

Виктор Богданович, начальник службы профилактики и пропаганды БДД УГАИ МВД Республики Беларусь: "Во всех происшествиях на транспортных средствах были установлены летние шины. Госавтоинспекция рекомендует эксплуатировать транспортные средства с установленными зимними шинами. При совершении ДТП с пострадавшими мы, при рассмотрении материалов, будем применять меры административного воздействия, вплоть до лишения прав".
# общество

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