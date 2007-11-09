Ухудшение погодных условий спровоцировало рост ДТП

Только за минувшие сутки в республике в результате ДТП погибли 9 человек, 6 из них - пешеходы. Еще 18 получили травмы различной степени тяжести. Как отмечают сотрудники Госавтоинспекции, на увеличение числа ДТП вместе с погодными условиями повлияли и многочисленные нарушения Правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Сопутствующий фактор аварий -эксплуатация автомобилей с летними шинами.



Виктор Богданович, начальник службы профилактики и пропаганды БДД УГАИ МВД Республики Беларусь: "Во всех происшествиях на транспортных средствах были установлены летние шины. Госавтоинспекция рекомендует эксплуатировать транспортные средства с установленными зимними шинами. При совершении ДТП с пострадавшими мы, при рассмотрении материалов, будем применять меры административного воздействия, вплоть до лишения прав".

