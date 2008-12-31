Уходящий 2008 год станет на секунду длиннее

Произойдет это из-за неравномерного вращения планеты. Решение о добавлении к привычному времени так называемой високосной секунды было принято международными хронометристами. Так что уходящий год станет самым длинным за последние 16 лет. Часы покажут 23.59.59, затем – 23.59.60, и лишь потом шесть нолей. Внесение поправок в календарь стало возможным после изобретения в 1949 году атомных часов, которые до сегодняшнего дня – наиболее точные среди существующих типов хронометров.