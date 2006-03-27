Ухи хватило на всех

На Лошанском водохранилище Узденского района Минской области завершился Рыболовный фестиваль "Белорусская уха". Его организаторами по традиции выступили Федерация рыболовного спорта и Белорусское общество охотников и рыболовов. На фестиваль приехали 10 команд, в том числе две - из России. Они соревновались в ловле рыбы на мормышку. Турнир прошел в строгом соответствии с международными правилами, принятыми в этом виде спорта. Первое место завоевала команда белорусско-российской фирмы "SolmoBelFishing", второе - минского магазина рыболовных снастей "Магма-1", а третье - команда Государственного комитета по авиации Беларуси. В личном первенстве победителем стал белорусский спортсмен Сергей Якунин, не раз принимавший участие в международных чемпионатах по ловле рыбы на мормышку. В мировом рейтинге он находится на 10-11 месте. В целом за два дня соревнований было выловлено более 60 кг рыбы. "Клев был хороший, рыбы много, спортсмены по максимуму проявили свой профессионализм, и победителя определили с перевесом лишь в 10-20 г", - рассказал корреспонденту БелТА один из инициаторов и организаторов проведения этого фестиваля профессиональный рыболов Петр Нагула. Завершится фестиваль церемонией вручения победителям заслуженных медалей и призов, а также дегустацией приготовленной из улова традиционной белорусской ухи. В нее пошло две курицы, несколько килограммов картофеля, морковь и 20 кг рыбы: ведро ершей и ведро крупной рыбы - карпа и толстолобика. Всего получилось 60 л ухи - хватило всем.