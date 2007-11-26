Уговоры сектантов в Пензенской области продолжаются

Лидер пензенских сектантов Петр Кузнецов отказался помогать властям вызволять детей из подземного заточения.

В настоящее время Кузнецов проходит лечение в психиатрическом стационаре Пензы. Он сообщил, что сектанты сами выйдут из пещеры после мая месяца. Землянка, в которой они находятся, достаточно объемная - 50 метров в длину. Внутренний колодец, душ, туалет, запас еды на два-три года.



В пензенской землянке, где сектанты ждут "конца света", находится годовалый ребенок. Об этом сообщил белорусский парламентарий Николай Дубовик. Депутат находится на месте событий и ему уже удалось пообщаться с добровольными заложниками.



Убедить людей покинуть убежище пока не удалось. Аргумент, что навязанное учение секты не имеет ничего общего с подлинным православием, не изменил мнения людей из подземелья.



Территория около землянки оцеплена сотрудниками ОМОНа. Белорусские представители дипмиссии внимательно следят за судьбой наших сограждан, попавших под влияние секты.



Сегодня в Никольское для переговоров с сектантами прибыли специалисты НИИ социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Сектанты по-прежнему угрожают взорвать себя, если их попытаются штурмовать силой. По данному факту российские правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

