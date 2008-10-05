Уголовному розыску Беларуси — 90 лет

Это одно из ведущих оперативных подразделений органов внутренних дел. Поздравить белорусских сыщиков приехали коллеги из России, Украины, Молдовы и Литвы.

Отсчет истории уголовного розыска начинается с 5 октября 1918 года. В этот день коллегия Народного комиссариата внутренних дел утвердила Центррозыск. С тех пор при местных органах милиции стали действовать спецподразделения для охраны порядка и расследования уголовных преступлений. Сегодня сотрудники УР отмечают 90-летний юбилей. Накануне пркздника прошли торжественные мероприятия, где присутствовали, как молодые сотрудники, так и ветераны службы.

А сегодня работники УР поздравили полковника милиции в отставке, который не смог присутствовать на встрече. Владимир Михайлович Свиридов - личность в минской милиции легендарная. Более 12 лет он возглавлял УР столицы. Многие операции по задержанию преступников , проведенные с его личным участием и ныне уникальны. Не случайно, его судьба легла в основу книг Николая Чергинца «Вам задание», «За секунду до выстрела». В годы ВОВ он был в минском подполье, затем в партизанском отряде, служил в контрразведке «Смерш». В 49-м поступил в школу МВД, а 1960 прибыл на оперативную работу в Минск и долгое время был 1-м лицом УР. Сегодня легендарный сыщик вспоминает о лучших годах и делится опытом с коллегами.

