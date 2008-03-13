Уголовное дело о взрывах в Витебске передано в военный суд

Взрывы прогремели осенью 2005 года. Обвиняемыми являются несколько человек, в том числе бывший офицер комитета госбезопасности.

Напомним, что в результате взрыва самодельного взрывного устройства в людном месте пострадали около 50-ти человек. Неделей ранее прогремел первый взрыв самодельной бомбы. Были пострадавшие. Фигурантам дела предъявят обвинение по статье 295-ой - незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Противодействие терроризму в нашей республике ведется с помощью новых методик и технических средств. Об этом свидетельствуют успешные крупномасштабные учения, которые ежегодно проводятся в тесном взаимодействии всех силовых структур страны. Одним из направлений борьбы с терроризмом, также является международное сотрудничество. Специалисты контртеррористических отрядов стажируются за рубежом, а также проводят обмен информацией со спецслужбами других государств.

