Уголовное дело Михаила Снегиря состоит из 38 томов

Как предполагается, слушания начнутся в первой половине августа - Уголовное дело поступило в Верховый суд и изучается. Учитывая большой объем материала, полагаем, что на его изучение потребуется несколько месяцев, - сказал председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.



Михаил Снегирь обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.3 ст.424), получении взятки (ч.3 ст.430) и хранении боеприпасов (ч.2. ст.295). В частности, предполагается, что бывший прокурор незаконно построил на подставное лицо коттедж, оценочная стоимость которого составляет Br350 млн.



По уголовному делу также проходит бывший руководитель ОАО "Забудова" Михаил Куделко. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.431 (дача взятки) и ч.2 ст. 424 УК РБ, передает корреспондент БЕЛТА.