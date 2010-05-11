Уго Чавес после открытия своего блога стал одним из самых читаемых авторов в мире

Впервые Чавес появился в сети Twitter 28 апреля. За первые 12 часов его адрес посетили около 45 тыс. пользователей Интернета, в дальнейшем — 1 тыс. человек в час. 3 мая Чавес начал отвечать напрямую многим из посетителей его электронного адреса. Первым из его прямых посланий стало поздравление одной мексиканки с Днем рождения ее сестры.
7 мая Чавес заявил, что создает группу ассистентов для рассмотрения просьб и жалоб. Также он сообщил о создании фонда, который займется оказанием немедленных консультаций и помощи в области жилья и здравоохранения.Ожидается, что до конца текущего месяца количество посетителей блога увеличится до 1 млн, сообщает БЕЛТА.