Уго Чавес после открытия своего блога стал одним из самых читаемых авторов в мире

Ровно через две недели после открытия своего блога президент Венесуэлы Уго Чавес стал одним из самых читаемых авторов в мире. Число посетителей его адреса @chavezcandanga по состоянию на 10 мая достигло рекордной отметки в 265 тысяч.

Впервые Чавес появился в сети Twitter 28 апреля. За первые 12 часов его адрес посетили около 45 тыс. пользователей Интернета, в дальнейшем — 1 тыс. человек в час. 3 мая Чавес начал отвечать напрямую многим из посетителей его электронного адреса. Первым из его прямых посланий стало поздравление одной мексиканки с Днем рождения ее сестры.

7 мая Чавес заявил, что создает группу ассистентов для рассмотрения просьб и жалоб. Также он сообщил о создании фонда, который займется оказанием немедленных консультаций и помощи в области жилья и здравоохранения.