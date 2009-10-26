Уго Чавес порулил белорусским трактором и остался доволен

Президент Венесуэлы Уго Чавес сел за руль белорусского трактора во время уборки урожая риса в штате Апуре.

Чавес управлял трактором более десяти минут во время воскресной телепрограммы «Алло, президент», посвященной развитию «социалистического сельскохозяйственного производства» и транслировавшейся в прямом эфире.

Как передает NEWSru.com, из кабины трактора президент, не прерывая движения и переключая скорости коробки передач, поделился со зрителями своими впечатлениями о высоких качествах белорусской сельскохозяйственной техники, которую закупает Венесуэла. «Это очень надежная, простая в управлении и обслуживании машина», - отметил Чавес.

Президент напомнил, что в его родном штате Баринас строится завод по сборке белорусских тракторов.