Прямой эфир

Уго Чавес порулил белорусским трактором и остался доволен

26 октября 2009 11:02
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Президент Венесуэлы Уго Чавес сел за руль белорусского трактора во время уборки урожая риса в штате Апуре.

Чавес управлял трактором более десяти минут во время воскресной телепрограммы «Алло, президент», посвященной развитию «социалистического сельскохозяйственного производства» и транслировавшейся в прямом эфире.

Как передает NEWSru.com, из кабины трактора президент, не прерывая движения и переключая скорости коробки передач, поделился со зрителями своими впечатлениями о высоких качествах белорусской сельскохозяйственной техники, которую закупает Венесуэла. «Это очень надежная, простая в управлении и обслуживании машина», - отметил Чавес.

Президент напомнил, что в его родном штате Баринас строится завод по сборке белорусских тракторов.

# общество # Умер Уго Чавес

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