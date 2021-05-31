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Уфа встретила первый самолёт из Минска водной аркой

31 мая 2021 08:03
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Новости Беларуси. Первый самолет из Минска Уфа встретила водной аркой. 31 мая в Башкирии впервые приземлилось воздушное судно авиакомпании «Белавиа». Пассажирами первого рейса стали 63 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уфа встретила первый самолёт из Минска водной аркой-1

Ранее в мае авиакомпания уже запустила полеты в Екатеринбург и Самару. Уфа на данный момент – десятый регулярный маршрут национальной авиакомпании в Россию. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам с вылетом из Минска в полночь и прибытием в Уфу в пять утра. Обратный рейс назначен на этот же день на 06:20 с прибытием в Минск в 07:05.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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