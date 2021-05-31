Уфа встретила первый самолёт из Минска водной аркой

Ранее в мае авиакомпания уже запустила полеты в Екатеринбург и Самару. Уфа на данный момент – десятый регулярный маршрут национальной авиакомпании в Россию. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам с вылетом из Минска в полночь и прибытием в Уфу в пять утра. Обратный рейс назначен на этот же день на 06:20 с прибытием в Минск в 07:05.