Ударить велопробегом по столичному бездорожью

В конце текущего года вдоль реки Свислочь начнется строительство велосипедной трассы.

О том, как долго гнать велосипед по городу и оставаться при этом целым и невредимым Анатолий Савенков знает не понаслышке и даже может провести ликбез. Каждый день он наматывает порядка 50 километров: удобно, быстро, да и здоровью на пользу. Только с автомобилистами найти взаимопонимание иногда не получается.

У сотрудников Госавтоинспекции, правда, другое мнение на этот счет: нарушают на дороге как раз таки владельцы двухколесных.

Примирить противоборствующие стороны вызвалось Унитарное предприятие "Минскпроект". Здесь не стали изобретать велосипед, а решили создать условия для тех, у кого их два. В конце текущего года вдоль Свислочи начнут прокладывать велосипедную трассу, длиной в 27 километров. Стоимость строительства уже оценили примерно в 10 миллионов долларов. На каждом пятом километре предусмотрены зоны отдыха и пункты проката.

Для того чтобы минчане ехали, "как по маслу" - трасса будет со специальным зернистым наполнителем. Правда, для нее нужно готовить почву - велодорожк, по плану, пройдет по заболоченным местам. Эти заботы возложили на администрации Центрального, Партизанского и Ленинского районов, которые и станут инвесторами проекта.