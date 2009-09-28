Учёные обнаружили 163 новых вида растений и животных на полуострове Индокитай

Среди них такие экзотические, как поедающая птиц лягушка и ящерица с полосами на теле, как у леопарда.

Как сообщает newsru.com со ссылкой на CNN, в этом регионе в прошлом году были обнаружены 100 новых видов растений, 28 видов рыб, 18 видов рептилий, 14 видов амфибий, два вида млекопитающих и один вид птиц.

Как отмечают ученые, уникальный климат способствовал тому, что произошло смешение разнообразных сред обитания. В районе Меконга расположены самые влажные леса на планете, высокие горы и реки. По словам исследователей, они продолжают находить всё новые виды животных и растений. Напомним, на полуострове Индокитай находятся Бангладеш, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Таиланд.

Как отмечают ученые, обнаруженный на востоке Таиланда новый вид лягушки питается не только традиционной для амфибий едой типа насекомых, но еще и охотится на птиц и на других лягушек. «Леопардовая» ящерица с большими кошачьими глазами оранжево-коричневого цвета была найдена на архипелаге Кат Ба, где Меконг впадает в Южно-Китайское море. Что касается млекопитающих, то в прошлом году в районе Большого Меконга были найдены новая разновидность землеройки и летучей мыши.

Всего, по данным Фонда дикой природы, с 1997 года на Земле обнаружены почти 1200 новых разновидностей животных и растений.