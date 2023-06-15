Учреждения профтехобразования Беларуси планируют набрать 26 тысяч абитуриентов

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в колледжи и училища. Учреждения профессионально-технического образования по всей стране планируют набрать 26 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо сказать, что выбрать специальность – задача не из легких. Ведь их предлагается более 250. Актуальность квалификаций анализируется, а невостребованные заменяют на новые. Так, в Гомельском колледже электротехники и информационных технологий начнут готовить наладчиков оборудования в производстве изделий из пластмасс. Запрос на таких специалистов поступил от работодателей – в областном центре есть несколько подобных производств с современными линиями.

Михаил Зеленский, директор Гомельского государственного колледжа электроники и информационных технологий:

Изучив вопрос, они сделали заявочку, выступили заказчиками кадров. И у нас появилась эта специальность. Мы разработали учебно-планирующую документацию. На данный момент начинаем подготовку по этой специальности.

Станислав Залегай, абитуриент:

Меня интересовало, когда я учился в школе еще, электричество. Поэтому для меня это большой плюс, что я поступаю сюда.

Богдан Ледовой, абитуриент:

Я хочу поступить на такую же профессию, поскольку она новая в нашем городе. Хотелось бы одним из первых ее освоить.