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Учреждения профтехобразования Беларуси планируют набрать 26 тысяч абитуриентов

15 июня 2023 14:45
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в колледжи и училища. Учреждения профессионально-технического образования по всей стране планируют набрать 26 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждения профтехобразования Беларуси планируют набрать 26 тысяч абитуриентов-1

Надо сказать, что выбрать специальность – задача не из легких. Ведь их предлагается более 250. Актуальность квалификаций анализируется, а невостребованные заменяют на новые. Так, в Гомельском колледже электротехники и информационных технологий начнут готовить наладчиков оборудования в производстве изделий из пластмасс. Запрос на таких специалистов поступил от работодателей – в областном центре есть несколько подобных производств с современными линиями.

Учреждения профтехобразования Беларуси планируют набрать 26 тысяч абитуриентов-4

Михаил Зеленский, директор Гомельского государственного колледжа электроники и информационных технологий:
Изучив вопрос, они сделали заявочку, выступили заказчиками кадров. И у нас появилась эта специальность. Мы разработали учебно-планирующую документацию. На данный момент начинаем подготовку по этой специальности.

Учреждения профтехобразования Беларуси планируют набрать 26 тысяч абитуриентов-7

Станислав Залегай, абитуриент:
Меня интересовало, когда я учился в школе еще, электричество. Поэтому для меня это большой плюс, что я поступаю сюда.

Учреждения профтехобразования Беларуси планируют набрать 26 тысяч абитуриентов-10

Богдан Ледовой, абитуриент:
Я хочу поступить на такую же профессию, поскольку она новая в нашем городе. Хотелось бы одним из первых ее освоить.

Учреждения профтехобразования Беларуси планируют набрать 26 тысяч абитуриентов-13

В регионе также планируют увеличить набор на востребованные специальности аграрного и медицинского профиля. Прием документов в ПТУ продолжится до 23 августа. В тех группах, где останутся вакантные места, его могут продлить до 15 сентября.

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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