Учиться соблюдать правила техники безопасности никогда не поздно

1 сентября дети отправятся в школу, а госинспекторы с проверкой на строительные объекты - в республике стартует месячник по охране труда.

Провинившихся руководителей будут наказывать и словом и рублём, неисправное оборудование выводить из эксплуатации. Перед началом тотальных проверок строительную отрасль проинспектировала и наша съёмочная группа.

Павла Григорьева в 6-ю больницу доставили прямо с рабочего места: не заметил, зазевался, очнулся - гипс. К производственным травмам в 6-й городской клинической больнице уже привыкли. Особенно грешит в последнее время несчастными случаями строительная отрасль: при общей тенденции к снижению производственного травматизма, на стройплощадках только за первое полугодие произошло более 50 ЧП с тяжкими последствиями.

С 1 сентября госинспекторы труда, совместно с Проматомнадзором, Госнадзором и представителями профсоюзного движения пойдут в народ: на любую стройку в любое время без предупреждения может нагрянуть комиссия и потребовать нанимателя отчитаться в соблюдении требований безопасности труда. Прошлогодний месячник по охране труда приостановил работу на 340 объектах, выявил 9 тысяч нарушений и 700 единиц оборудования, место которому было на свалке.

Более всего радует Департамент госинспекции труда тот факт, что среди причин производственных травм алкогольное опьянение занимает уже далеко не первые строки - свою роль сыграла 1я Директива. А подобные месячники по охране труда на поверку оказываются весьма эффективными: руководители объектов в срочном порядке исправляют недочеты, а сами строители начинают ответственнее подходить к вопросам собственной безопасности.

