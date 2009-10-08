Учительница из Огайо вырастила тыкву весом 782,5 кг

Кристи Харп, увлечением которой является выращивание овощей, побила рекорд США.

Согласно обнародованным данным Департамента природопользования штата Огайо, предыдущий рекорд США принадлежит фермеру Джо Хутрасу из штата Род-Айленд. В 2007 году он вырастил гигантскую тыкву весом 766,1 кг. Это на 16,4 кг меньше рекорда, установленного в этом году.

Кристи Харп и ее муж Ник, помогавший своей супруге все лето поливать будущую рекордсменку, получат приз в размере 2,5 тысячи долларов от Ассоциации тыквоводов штата Огайо. Кроме того, они теперь могут подать официальную заявку на мировой рекорд в деле выращивания тыкв, передает newsru.com.