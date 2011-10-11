Учителем года в Беларуси стала женщина по фамилии Зубрилина

Учителем года 2011 в Беларуси стала учительница английского языка Дятловской гимназии №1 Инесса Владимировна Зубрилина, 13- я в династии преподавателей. Чтобы выиграть конкурс, ей понадобилась всего одна ночь для разработки уникального урока. Педагог смогла обойти 10 тысяч конкурсантов, дав только один открытый урок и один мастер-класс. Инесса Зубрилина является разработчиком мультимедийных пособий по английскому языку, активно внедряет в педагогический процесс компьютерные технологии.

Расскажите о конкурсе «Учитель года».

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Конкурс состоит из нескольких этапов, все начинается на уровне школ, потом проходит районные состязания, областные. Двадцать один конкурсант со всех уголков Беларуси представляли свои регионы здесь, в Минске.

Две недели напряженного, ответственного времени, но все-таки это был праздник.

Самыми ответственными мероприятиями были открытый урок и мастер-класс. Открытые уроки мы давали здесь, в Минске, это были дети, не знакомые нам. Накануне вечером нам давали тему урока. Мы узнавали класс, встречались с учителем, и у нас была всего лишь ночь, чтобы все обдумать, представить, подготовить все материалы. В семь утра мы выезжали в школу. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет школе №194 в Уручье, где я давала урок в одиннадцатом классе. Дети были очень активные, помогли мне прекрасно справиться с этой задачей, и в принципе я получила максимальный балл именно за урок. Слова благодарности хотелось бы передать и педагогическому университету им. М.Танка, на базе которого проводились мастер-классы. К нам приводили студентов 4, 5 курса нашей специальности, и мы делились своими секретами.

Вы помните свою первую учительницу по английскому языку?

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Да, она жила недалеко, рядом со мной. Мы практически вместе ходили в школу, каждый день встречались на уроках. Она была для меня примером истинной английской сдержанности, интеллигентности, такта, поэтому я ей очень благодарна.

Что касается предмета, то, безусловно, я его выбрала благодаря ей. Но на самом деле я представительница педагогической династии, тринадцатая учительница в своей семье, так что все было предрешено уже судьбой заранее. Я выросла за школьной партой, потому что отец, дедушка с бабушкой работали в школе, где я сейчас продолжаю работать.



Изменилось ли преподавание языка за эти годы?



Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Мы пришли полностью к концепции коммуникативного обучения, то есть не просто книга и словарь, как это когда-то использовалось в школе, поэтому многие родители сегодняшних моих учеников, к сожалению, не могут иногда помочь своим детям. Сегодня все-таки основная задача – это научить детей общаться, быть готовым к международным коммуникациям. Безусловно, приоритеты мы расставляем по-другому: мы пытаемся создать на уроке такую ситуацию, чтобы у ребенка не было боязни говорить на иностранном языке, не было психологического барьера, чтобы смотивировать детей, чтобы они хотели действительно высказаться, не важно, с ошибками они будут делать или нет, все приходит со временем.

Пришли информационные технологии. Я лично очень активно использую интерактивную доску на своих уроках, детям это очень нравится. При помощи этого средства обучения можно представлять аудиовидеоматериал. Это все помогает сэкономить время на уроке, экономится раздаточный материал. Я дольно много времени трачу на подготовку этих уроков, но эффективность их гораздо выше, и результативность тоже.

Я не могу сказать, что я являюсь такой уж ярой сторонницей подхода к компьютеризированному обучению - это угроза здоровью детей, заменить общение не может ни один компьютер. На своих уроках я использую компьютерные технологии, но стараюсь не более двадцати минут в течение урока и не очень часто. Безусловно, мы не может отставать от времени, и дети бывают сейчас даже более грамотными с точки зрения пользования компьютерными технологиями, чем мы. Но я не думаю, что мы должны это ставить в приоритет.

Хотя, безусловно, мы используем большое количество компьютерных программ, интерактивных пособий, для того чтобы делать учебный процесс максимально эффективным.

Мы очень давно используем компьютерные технологии, у нас в гимназии создан банк компьютерных презентаций, которые были разработаны самими детьми. Используем компьютерные технологии во время исследовательской деятельности учащихся.

Что касается моих разработок, то в 2008 году создан комплекс для учащихся 7-го класса, который полностью совпадает с тематикой учебника, который используется в гимназиях в 7-м класса. Он состоит из блоков, тестов, которые нацелены на отработку лексико-грамматического материала. Там есть задания разного уровня, кроссворды, соотнесения, ближе к европейской тенденции образования. Он снабжен функциями подсказки, проверки, то есть в принципе я использую это на уроке, но это может быть использовано и детьми самостоятельно.

В Интернете огромное количество информации, которую детям, наверное, не стоит использовать. Так что все-таки учитель должен отслеживать данный процесс. Огромное количество деструктивных сайтов, и мы должны оградить детей от этой информации, поэтому без учителя не стоит оставлять.

В некоторых школах внедряется система электронных пропусков. Вам близка такая система контроля?

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Я не слышала, честно признаться, о подобной системе. Я знаю, что есть система электронных дневников, которая используется в некоторых школах Беларуси.

Если честно, мне это кажется не совсем разумно, потому что любой ребенок - это личность, и вы не имеете право ограничивать его свободу, тем более сегодня благодаря мобильным телефонам и дружеским отношениям между родителями и детьми все эти проблемы могут быть решены очень просто. Ты просто набираешь любимый номер, и ребенок говорит, где он находится.

Наверное, не стоит детей воспитывать в коконе, оградив их от всех сложностей жизни по той простой причине, что они будут потом к ним не подготовлены. И процесс социализации включает в себя и знакомство с различными угрозами современной жизни, поэтому это тоже одна из сторон воспитания.

Чем может похвастаться ваша школа?

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Наверное, самая главная достопримечательность, изюминка, это наш школьный музей. Там есть уникальная композиция, которая называется «Холокост на Дятловщине». Потому что город, в котором я живу, - это старинное еврейское местечко с очень богатой культурой, традициями и историей, причем трагической историей в связи с событиями Второй мировой войны. На протяжении последних четырех лет наша школа работала в инновационном проекте «Воспитание толерантности». И в ходе данного проекта был собран очень богатый материал по истории и культуре, все, что связано с событиями холокоста на нашей территории. Этот материал обобщен, он представлен в большом количестве педагогических изданий. Ежегодно мы принимаем делегации евреев из разных стран мира, предки которых были выходцами из нашего города.

Вы знаете, когда ты видишь всевозможные свидетельства данной трагедии, а мы рассматриваем всевозможное количество фильмов, связанные с этой трагедией, встречаемся с людьми, которые были свидетелями данной ситуации, это не может оставить равнодушным никого: ни взрослых, ни детей. Поэтому понимание того, что это проблема всемирная и это наше наследие, не оставляет никого равнодушным. Наши учащиеся не только готовы ухаживать за могилами убиенных людей. Они участвуют во всевозможных митингах, реквиемах. Мы устраиваем всевозможные дни памяти, связанные с различными трагедиями, касающимися холокоста, открытые уроки. Очень сложно представить эту трагедию на уроках иностранного языка, но я все же обсуждаю тему великих людей. Та же девушка Анна Франк, например, о которой все знают, или посещение известного музей «Ядвашем», музея холокоста и памяти в Израиле.

Есть какие-то успехи, которыми вы гордитесь, у ваших учеников?

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Многие из них участвовали в республиканских, областных олимпиадах. Завоевывали дипломы различного уровня. На протяжении восьми лет я руковожу Клубом английского языка. Одно из направлений нашей деятельности является участие в международных проектах. У нас очень большое количество партнеров по всему миру, и работа моих учеников отмечена дипломами международного образца, что, безусловно, очень приятно.

Что вам известно об основателе вашей династии?

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Насколько мне известно, это был мой прадед Ульян Федосович, он был директором Мстиславской гимназии. И все четверо детей его стали учителями, в их числе и мой дедушка. Все они были языковедами, преподавателями русского языка и литературы.

Какие предметы преподавали ваши предки?

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Вот в основном русский язык и литература, мои бабушка и дедушка – учителя истории.

Вы закончили вуз с красным дипломом. Когда-то вы были сами ученицей…

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Я всегда сидела на первой парте, у меня еще кроме красного диплома золотая медаль в послужном списке. У меня был очень веселый класс, уникальный: в 10, 11 классе у нас было 16 девочек и всего лишь один мальчик. Он женился буквально недавно, мы все переживали.

Двоек не помню, помню тройку по таблице умножения в начальных классах, помню тройку по «беларускай лiтаратуры, бо не магла пераказаць казку “Два маразы”». Я была очень активная, сцена меня влекла, я часто вела школьные концерты, пела. Я была завсегдатаем школьных дискотек.

Мои однокурсники, когда я поменяла фамилию на четвертом курсе университета, всегда говорили: «Ну, вот, говорящая фамилия у тебя. «Заучкина» ты есть, ей ты и останешься».

У меня первая ассоциация была с зубром, а не с зубрилкой.





Чем вы себя раскачиваете по утрам?

Учитель года 2011 (Инесса Зубрилина):

Я – сова. Чашечка кофе, вкусная шоколадная конфета, и, безусловно, любимая утренняя передача.

Самое продуктивное время для меня – это поздний вечер и ночь. Все проекты, все суперзадумки я сажусь за компьютер реализовывать именно в это время.

Я работаю только в первую смену, и порой мне очень сложно встать.