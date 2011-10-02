Учитель года-2011: как это было

До финала ровно сутки. Впереди еще два конкурса. Последние и самые ответственные. Нужно собраться и показать все свое мастерство. В зале строгое жюри, за сценой волнение.

У него это было почти 20 лет назад. Первый Учитель года в истории суверенной Беларуси из Барановичей Юрий Маслов тот конкурс помнит по секундам.

Юрий Маслов, победитель конкурса «Учитель года - 1992»:

Переживания были очень сильные, ночью спать было совершенно невозможно.

В конкурсе сюрпризе стол, вешалка, корзина — учитель должен сходу найти применение этим предметам на уроке.

Тогда в 1992 году Юрию Маслову выпало задание изобразить закипающий чайник. И это не ради забавы. Ведь учитель на уроке должен быть готов к любой ситуации.

Юрий Маслов, победитель конкурса «Учитель года - 1992»:

Учитель, в общем, артист. И ему надо, если не играть, так подыгрывать. Нужно самому вариться в этом интересе. Если этого нет, не научишь ничему.

Последний экзамен для учителей — как сделать предмет еще интереснее, а значит эффективнее. Учитель физики из Гродно предложил урок-открытие. Когда дети сами на опыте ищут истину. Скажем, на примере шоколада. Изучают прочность, плавление материала. В конце урока можно еще оценить вкус.

В те 90-е Юрий Маслов, признается, действительно изобрел велосипед. Тогда не было ни программ , ни методик по преподаванию иностранного языка. Написал свои. Теперь будущим учителям и состоявшимся помогает овладеть профессией на уроках методики.

Юрий Маслов, победитель конкурса «Учитель года - 1992»:

Тысячи полторы учителей через мои занятия прошли. Учителя начинающие думают, что они всё объяснят, ученик запомнит, а потом сам начнет использовать — такого не бывает.

Иван Якименко, учитель из Минской области переживает вдвойне. В 2004-ом «Учителем года» стал его родной брат — Игорь Викторович. Теперь директор гимназии Могилева признается: конкурс открыл большие перспективы. Но школа была и есть главный смысл его жизни. В целом, отмечает педагог, белорусская школа сделала большой шаг вперед.

Игорь Якименко, победитель конкурса «Учитель года - 2004»:

Министерство образования и государство все делают для того, чтобы упростить работу учителя в бумажном варианте. Появились новые учебные планы, новые учебники, чтобы в большей степени дать возможность учителю творить на уроке. И дополнительные выплаты в социальной сфере — это все забота о каждом из нас.

До финала остаются считанные часы. Напряжение растет. В фойе, собравшись вместе, признаются друг другу почти по-олимпийски, что даже если не победа, так участие. За дни конкурса они все стали одной педагогической командой.

У жюри правило — никаких интервью во время конкурса. Но, когда все позади, признаются: выбрать лучшего было нелегко.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

И чувство юмора, и находчивость. Наши конкурсанты просто ювелиры ещё и в использовании современных технологий.

Торжественные фанфары и долгожданные результаты.

Инесса Зубрилина, учитель иностранного языка (Дятлово):

Я работаю в небольшой гимназии в районном центре, поэтому сегодня, как мне кажется, имея опыт, инициативу и желание любой учитель может свернуть горы. Прежде всего, спасибо хочу сказать своим ученикам. Успешность учителя — это прекрасный стимул к дальнейшим действиям. Главное — это результативность наших детей. Ибо все, что мы делаем, мы делаем ради них.

А может, одержать победу помог опыт семейный. Она четырнадцатая в поколении педагогов. А может, родные стены лингвистического университета, где проходило награждение, принесли удачу. Потому сразу спешит пройтись по коридору альма-матер.

Мы предлагаем победительнице вернуться обратно в зал. Инесса Владимировна просит подождать и подняться еще на один этаж выше. Когда она заходит в этот кабинет все становится понятно. Это ее преподаватель. Та, кто привила огромную любовь к профессии. Эта победа их общая.

Наталья Леонтьева заведующая кафедрой Минском государственном лингвистическом университете:

Очень приятно видеть, как растут твои ученики, которые были очень хорошими, творческими, креативными.

Идя по коридорам обратно, она и сама не ожидала, что встретит уже свою любимую ученицу. Еще недавно вместе готовились к олимпиадам. Теперь Маша Старикова тоже учится в лингвистическом университете, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».