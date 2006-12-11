Учить китайский станет легче

Издательство "Вышэйшая школа" выпустило первое в истории Беларуси учебное пособие по китайскому языку для первого класса.

До того, как оно поступит в школьные библиотеки осталась неделя, но нашим корреспондентам удалось пораньше заполучить учебник иероглифов Поднебесной.

Пока для первоклашек задача максимум - выучить 20 иероглифов из 40 тысяч. Помочь им в этом сложном деле призваны герои учебника.

Над рисованной версией китайской действительности трудилось сразу три художника.

В издательстве признались: тираж пособия за последние три месяца со 140 экземпляров увеличился до 1300. А это значит, что уже в следующем году к изучающим китайский язык минчанам присоединятся школьники из областей.