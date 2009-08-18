Ученые высчитали дату появления семимиллиардного человека

Ровно через три года и два месяца землян станет 7 миллиардов.

Ученые рассчитали, что этот малыш появится на свет в 0 часов 36 минут по Гринвичу 18 октября 2012 года. Кроме того, по их прогнозам, большая часть населения планеты будет проживать в развивающихся, зачастую беднейших, странах Азии, Африки, Латинской Америки и государствах Карибского бассейна.

По прогнозу исследователей, к 2050 году жителей Индии будет больше чем китайцев, а количество обитателей Африканского континента, превысившего в этом году миллиард человек, к середине нынешнего века удвоится.