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Ученые предупреждают об угрозе исчезновения оазисов

18 сентября 2006 11:52
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С географической карты мира за последние десятилетия уже исчез целый ряд этих уникальных "островков жизни" в пустыне. Ученые пришли к неутешительному выводу: ухудшающиеся год от года экологические и социальные условия  угрожают оазисам и другим сложным и уникальным экосистемам мира.  Среди неблагоприятных факторов - эрозия и истощение почвы, наступление пустыни, нерациональное использование водных и почвенных ресурсов, исчезновение традиционных социальных групп, исторически живших в оазисах и поддерживавших их жизнеспособность. 
Ученые призвали мировое сообщество осознать необходимость сохранения оазисов, подчеркнув, что это - гарант действительно цивилизованного, гармоничного и стабильного развития нашей планеты.
# общество

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