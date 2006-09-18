Ученые предупреждают об угрозе исчезновения оазисов

С географической карты мира за последние десятилетия уже исчез целый ряд этих уникальных "островков жизни" в пустыне. Ученые пришли к неутешительному выводу: ухудшающиеся год от года экологические и социальные условия угрожают оазисам и другим сложным и уникальным экосистемам мира. Среди неблагоприятных факторов - эрозия и истощение почвы, наступление пустыни, нерациональное использование водных и почвенных ресурсов, исчезновение традиционных социальных групп, исторически живших в оазисах и поддерживавших их жизнеспособность.

Ученые призвали мировое сообщество осознать необходимость сохранения оазисов, подчеркнув, что это - гарант действительно цивилизованного, гармоничного и стабильного развития нашей планеты.