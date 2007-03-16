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Ученые предполагают, а статистика подтверждает

16 марта 2007 09:22
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Прошедшая зима оказалась самой теплой на всей планете с момента начала метеонаблюдений в 1880 году.Эксперты отмечают, что до 1976 года среднее увеличение температуры в мире за каждые 12 лет составляло 0,06 градуса по Цельсию, однако после 1976 года этот показатель увеличился в три раза - до 0,18 градуса. В последнее время высказывается всё больше опасений относительно глобальных изменений климата планеты. Так, британские синоптики предположили, что нынешний год может оказаться самым теплым для Земли. Ведущие ученые многих стран мира подтверждают глобальное изменение климата, которое с высокой степенью вероятности вызвано человеческим фактором.
# общество

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